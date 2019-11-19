Госдума во втором чтении одобрила проект трехлетнего бюджета

Госдума во втором чтении поддержала проект бюджета на 2020–2022 годы. Ко второму чтению депутаты предложили около 600 поправок, ключевые из них касаются поддержки регионов, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, приоритеты в работе над законопроектом были сформированы еще до первого чтения — это «повышение эффективности расходования бюджетного рубля, сокращение разрыва в финансовой обеспеченности регионов, создание условий для реализации инвестпроектов на местах и развитие сельских территорий», что объясняет направленность предложенных поправок. «Принята поправка, согласно которой в 2020–2024 годах субъекты РФ должны будут платить ежегодно только 5% суммы задолженности по бюджетным кредитам с условием, что высвободившиеся средства они направят на реализацию инвестиционных проектов на своих территориях... По нашим оценкам, сумма высвободившихся в следующие пять лет средств, которые регионы смогут направить на реализацию инвестпроектов, составит более 440 млрд руб.»,— сказал господин Володин. Кроме того, регионы смогут списывать части долга «в объеме роста поступлений федеральных налогов в результате реализации инвестпроектов».

Ко второму чтению распределено 94% межбюджетных трансфертов на 2020 год (2,5 трлн руб.) — 203 из 217. Сумма финансирования мероприятий на сельских территориях в рамках отраслевых госпрограмм в 2020 году составит 76,7 млрд руб. Доходы в 2020 году составят 20,38 трлн руб., каждый год они будут увеличиваться примерно на 1 трлн руб. Расходы в 2020 году прогнозируются на уровне 19,5 трлн руб., они также будут расти, причем темпами, опережающими доходы. Все три года бюджет будет профицитным. Третье чтение планируется на 21 ноября.

Подробнее о проекте бюджета — в материале “Ъ” «Три года сплошного профицита».