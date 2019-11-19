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Замдиректора ФСИН России Валерий Максименко

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ   |  купить фото

Рапорт об увольнении замглавы ФСИН Максименко пока не дошел до руководства

Руководство ФСИН России не получало рапорта об увольнении со службы от заместителя главы службы Валерия Максименко, сообщила пресс-служба ведомства «Интерфаксу». О грядущем уходе господина Максименко с должности стало известно 18 ноября. По словам источника “Ъ”, в последнее время Валерий Максименко большую часть времени не появлялся на работе: был то на больничном, то в отпуске.

15 ноября господин Максименко сообщил, что больше не будет давать устные комментарии СМИ, а запросы нужно будет направлять в ведомство в письменном виде. При этом он отметил, что изменение формата — «это по большому счету к лучшему», поскольку иногда от стыда за коллег он не знает, как комментировать ту или иную ситуацию. Он выражал надежду, что ФСИН останется открытым для СМИ.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «Замдиректора ФСИН подал рапорт».

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