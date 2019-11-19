Рапорт об увольнении замглавы ФСИН Максименко пока не дошел до руководства

Руководство ФСИН России не получало рапорта об увольнении со службы от заместителя главы службы Валерия Максименко, сообщила пресс-служба ведомства «Интерфаксу». О грядущем уходе господина Максименко с должности стало известно 18 ноября. По словам источника “Ъ”, в последнее время Валерий Максименко большую часть времени не появлялся на работе: был то на больничном, то в отпуске.

15 ноября господин Максименко сообщил, что больше не будет давать устные комментарии СМИ, а запросы нужно будет направлять в ведомство в письменном виде. При этом он отметил, что изменение формата — «это по большому счету к лучшему», поскольку иногда от стыда за коллег он не знает, как комментировать ту или иную ситуацию. Он выражал надежду, что ФСИН останется открытым для СМИ.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «Замдиректора ФСИН подал рапорт».