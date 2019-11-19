«Нафтогаз» отрицает рекомендации ЕК о прямых закупках российского газа

Украинская газовая компания «Нафтогаз» отрицает информацию о том, что Европейская комиссия (ЕК; высший орган исполнительной власти Европейского союза) рекомендовала Киеву с 2020 года напрямую закупать природный газ в России. Ранее о такой рекомендации сообщал источник ТАСС, близкий к трехсторонним переговорам.

«Эти попытки российских государственных СМИ убедить кого-то в том, что ЕС поддерживает стремление России получить контракт с помощью политического давления — неправда»,— говорится в заявлении «Нафтогаза», опубликованного на странице компании в Facebook. Как заявили в украинской компании, ЕК рекомендовала «Газпрому» заключить по европейским правилам долгосрочный контракт о значительных объемах с новым оператором украинской газотранспортной системы.

Ранее источник ТАСС сообщил, что Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров в год для того, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа.

Напомним, действующий контракт России и Украины на транзит и поставку газа истекает 31 декабря 2019 года. «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить действующий контракт или заключить новый договор на один год, но только при условии обнуления всех судебных требований. Украинская компания такие условия считает неприемлемыми.

Об окончательном предложении российской компании — в материале “Ъ” «"Газпром" предъявил Украине транзитный ультиматум».

О судебных спорах компаний — в материале “Ъ” «Новый иск "Нафтогаза" грозит сорвать переговоры по транзиту».