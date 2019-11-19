КС Дагестана признал незаконным запрет на митинги у зданий органов власти

Члены группы поддержки арестованного по обвинению в финансировании терроризма журналиста еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева добились в Конституционном суде республики признания незаконным запрета на проведение митингов и демонстраций у зданий органов госвласти и местного самоуправления.

После неоднократных отказов министерства юстиции Дагестана санкционировать заявленные акции в поддержку арестованного журналиста активисты Арсен Магомедов и Идрис Юсупов обратились в суд с просьбой проверить конституционность статьи 1 закона «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий на территории Республики Дагестан». Она запрещает проведение публичных мероприятий на территориях, прилегающих к зданиям, в которых размещены органы госвласти и местного самоуправления.

На заседании в минувший понедельник Конституционный суд Дагестана постановил признать эту статью противоречащей конституции республики.

Суд обязал депутатов Народного собрания внести соответствующие поправки в действующий закон о проведении публичных мероприятий.

Как сообщал “Ъ”, 1 ноября Конституционный суд (КС) России принял постановление, которое запрещает отказывать в санкционировании митингов, шествий, демонстраций и пикетов по причине близкого расположения органов власти. Согласно данным правозащитного проекта «Апология протеста», еще 43 региона России нарушают федеральное законодательство и постановление КС от 1 ноября. В трех из них поправки о приведении региональных норм в соответствие с постановлением КС уже приняты к рассмотрению — это Курганская, Вологодская и Магаданская области.

Подробнее о решении КС РФ — в публикации “Ъ” «Митинги прошли во власть».

Подробнее о том, где местное законодательство о митингах противоречит федеральному,— в публикации “Ъ” «Полстраны нарушителей».

Юлия Рыбина, Махачкала