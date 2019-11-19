В Нижнем Новгороде спрос на автомобили для разбора вырос в 3,5 раза

За январь-ноябрь спрос на автозапчасти в Нижнем Новгороде увеличился на 18%, а предложение – на 28%, подсчитали эксперты Avito на основе данных сайта объявлений. В среднем по России рост спроса составил 20%, предложения – 18%.

Чаще всего нижегородцы ищут кузова (27% от общей частоты запросов), автомобили на запчасти (13%) и двигатели (10%). При этом заметнее всего увеличился интерес к автомобилям на запчасти, рост спроса составил 236% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Также увеличился спрос на элементы салона автомобиля (+24%) и стекла (+22%).

Стоимость запчастей в Нижнем Новгороде выросла на 10% и составила около 5,2 тыс. руб. Самой дорогой деталью стали трансмиссия и привод (13,8 тыс. руб., +3% по сравнению с тем же периодом прошлого года). Заметнее всего увеличилась стоимость автомобилей под запчасти – цена выросли на 20% в среднем до 10,1 тыс. руб.

Подробнее по теме – в материале “Ъ” «Машины покупают ради запчастей».

Анастасия Еремина