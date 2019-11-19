Машины покупают ради запчастей

В России резко вырос интерес к покупке автомобилей для разбора на запчасти, подсчитали в Avito, проанализировав предложения на этой площадке. При среднем росте спроса в 20%, на предложения о продаже таких машин стали откликаться почти в три раза чаще. Аналитики говорят о том, что этот рынок в РФ не развит, и к таким показателям может приводить эффект низкой базы, а также выход покупателей на онлайн-площадки. Автомобиль под разбор в среднем стоит 11,4 тыс. руб., что на 22% выше показателей прошлого года. В среднем автозапчасти стали только на 1% дороже — средняя стоимость составила 6,6 тыс. руб.

Число предложений о покупке автозапчастей выросло на 18%, спрос на них (число откликов) — на 20%, следует из исследования Avito. Эксперты проанализировали около 250 тыс. предложений о покупке запчастей за период с 1 января по 14 ноября. При этом средняя стоимость деталей за этот период выросла всего на 1%, до 6,6 тыс. руб. Дороже всего автовладельцам обходятся двигатели (около 17,1 тыс. руб.), хотя они в среднем подешевели на 3%. В среднем на 3% дороже, за 13 тыс. руб., можно приобрести трансмиссию и привод. Дешевле всего можно купить стекла, которые, как и годом ранее, стоят в среднем 2,6 тыс. руб. Не изменилась и стоимость электрооборудования — 3,5 тыс. руб. Самое большое повышение цен зафиксировано на автомобили для разбора на запчасти, их средняя стоимость увеличилась на 22%, до 11,4 тыс. руб.

Несмотря на такой рост средней цены, именно интерес к покупке автомобиля для разбора на запчасти увеличился больше всего — сразу на 199%, говорят в Avito

Однако эту тенденцию не заметили на другой крупной площадке — «Авто.ру»: ведущий аналитик компании Алексей Муханов сообщил, что не видит существенного роста интереса к покупке битого автомобиля по сравнению с прошлым годом.

Если посмотреть в других странах, то такая практика распространена, говорит Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала», в США это так называемые junkyard, где складируются старые автомобили.

Как правило, в них сохраняются детали, например стекла, элементы бампера, сидений, иногда даже выхлопные трубы, которые намного дороже покупать новыми, а здесь вполне могут сохраниться оригинальные детали в хорошем состоянии, которые можно установить особенно на подержанные автомобили, отмечает он.

Активный рост спроса на автомобили для разбора в России может быть связан с тем, что этот рынок у нас пока не развит, и играет роль эффект низкой базы, полагает аналитик.

Также может влиять и то, что именно на эту онлайн-площадку начали выходить за такими предложениями. В целом продажа автомобиля под разбор в любом случае выгоднее утилизации, заключает господин Беспалов.

На остальные виды компонентов, по данным Avito, спрос изменился куда более скромно: так, на 21% он увеличился детали рулевого управления и салона, на автосвет — на 20%, системы охлаждения и топливные и выхлопные системы — на 19%, электрооборудование и подвеску — на 13%, стекла — на 12%, аккумуляторы — на 8%. Наибольшее падение спроса — сразу на 23% — зафиксировано на запчасти для технического обслуживания (ТО). Спрос на двигатель остался практически неизменным, показав рост на 2%, на эту же величину, наоборот, упал интерес к кузову. Однако на кузов до сих пор приходится наибольшая доля откликов на предложения (24%), подсчитали в Avito. Далее идут автомобили на запчасти с долей в 16% и двигатели (12%). Меньше всего откликов получили аккумуляторы (1%).

В 2018 году вторичный рынок автокомпонентов и запчастей превысил 1 млн деталей, в деньгах его емкость снизилась на почти 8,6%, до 1,4 трлн руб., следует из данных «Автостата». Наиболее популярными сегментами стали шины, на которые потратили 172,8 млрд руб. (доля 12,3%), детали подвески (148,8 млрд руб., 10,6%) и масла (108,2 млрд руб., 7,7%).

Ольга Никитина