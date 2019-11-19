На активы белгородского шиноперерабатывающего завода вновь не нашлось покупателей

Повторные торги по продаже активов белгородского ООО «Экология переработка шин и РТИ» вновь признаны несостоявшимися из-за отсутствия участников, следует из сообщения конкурсного управляющего. Единым лотом уже дважды выставлялся весь производственный комплекс предприятя по переработке шин. Среди имущества — недостроенное здание, земельные участки, комплекс оборудования по переработке изношенных шин и резинотехнических изделий. Начальная цена продажи — 18,93 млн руб. (21 млн руб. на прошлом аукционе). Заявки принимаются с 1 октября по 7 ноября, электронный аукцион должен пройти на площадке «Российского аукционного дома» 8 ноября.

В середине 2014 года ООО «Экология переработки шин и РТИ» запустило первый в Белгородской области шиноперерабатывающий завод мощностью 9 тыс. т сырья в год, производящий резиновую крошку и текстильный корд. Строительство велось с 2013 года. Объем инвестиций в проект составил 45 млн руб.

Ирина Лобанова