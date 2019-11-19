В Екатеринбурге осудили пенсионера, который во время протестов в сквере замахнулся на полицейского плакатом

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал виновным пенсионера Вадима Панкратова, который во время протестов в сквере у Драмтеатра против строительства храма святой Екатерины, замахнулся плакатом на сотрудника полиции. Его судили по ч. 1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и назначили штраф в размере 20 тыс. руб.

Акции против строительства храма в сквере у театра драмы проходили с 13 по 16 мая. За это время полиция задержала около 100 человек, 30 из них арестовали, еще несколько человек получили штрафы от 10 тыс. до 15 тыс. руб. Свердловские власти обратили внимание на требования протестующих только после того, как президент РФ Владимир Путин предложил провести опрос о выборе места под возведение храма.

Опрос состоялся 13 октября. По его итогам для строительства храма была выбрана площадка бывшего приборостроительного завода в центре Екатеринбурга. На заседании во вторник гордума Екатеринбурга вернула скверу статус земли общего пользования.