Постпред РФ: Франция и Британия не собираются заключать договор в сфере СНВ

Франция и Великобритания не считают нужным заключать договор с РФ и США в сфере стратегических наступательных вооружений, заявил «РИА Новости» постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Дальнейшее сокращение СНВ невозможно без подключения Великобритании и Франции, ранее говорил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Постпред США при Конференции по разоружению Роберт Вуд заявлял, что США считают важным привлечь Китай к диалогу о будущем СНВ. «Насколько я знаю, ни Китай, ни Франция, ни Великобритания не считают возможным подключаться к реальным многосторонним усилиям по ядерному разоружению»,— сказал господин Ульянов.

2 августа истек срок действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности. США и Россия отказались перезаключить договор, возложив ответственность за его расторжение друг на друга. Сейчас под вопросом находится будущее Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (срок истекает в феврале 2021 года).

О планах США покинуть еще один договор — в публикации “Ъ” «Договор дороже неба».