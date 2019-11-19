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Эксперты считают туманными перспективы получения сбытовых лицензий задолжавшими сетевикам компаниями

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Энергетики почувствовали напряжение

Участники рынка электроэнергии в Черноземье спорят о долгах на 2 млрд рублей

Коммерсантъ (Воронеж) от

Гарантирующие поставщики электроэнергии в Черноземье — посредники, занимающиеся ее сбытом конечным потребителям, — накопили крупные долги перед госкомпанией «Россети», которая владеет подстанциями и линиями электропередачи. Это может осложнить им получение сбытовой лицензии. Крупнейшие должники «Россетей» — «ТНС энерго Воронеж» и Липецкая энергосбытовая компания с более 3 млрд руб. дебиторки, из которой почти 2 млрд руб. уже просрочены. В обеих компаниях, впрочем, не согласны с оценкой долгов.


В сумме девять гарантирующих поставщиков электроэнергии (ГП, компания-посредник, которую государство обязывает обеспечить сбыт энергии любому обратившемуся потребителю) в Черноземье должны «Россетям» по итогам трех кварталов 2019 года 4,92 млрд руб. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в сетевой компании. Крупнейшими должниками, по ее оценке, являются ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК) и ПАО «ТНС энерго Воронеж».

По данным источника “Ъ-Черноземье” в сфере электроэнергетики, ЛЭСК, гарантирующий поставщик электроэнергии в Липецкой области, должна структуре «Россетей» ПАО «МРСК Центра» 1,71 млрд руб., 1,56 млрд руб. из этой суммы — уже просроченная задолженность.

В «Россетях» комментировать размер задолженности отказались. Там отметили, что «в Липецкой области выстроен диалог по урегулированию спора между "МРСК Центра" и ЛЭСК»: «Снижение задолженности за девять месяцев 2019 составило 165 млн руб., снижение просроченной — 115 млн руб. Ведутся переговоры с участием управления энергетики и тарифов Липецкой области».

С нашей точки зрения, долгов перед сетевой компанией мы не имеем. По поводу суммы разногласий ведем очень активный переговорный процесс с "Россетями"»,— сказали “Ъ-Черноземье” в ЛЭСК.



Другой ГП в регионе, ООО «Городская энергосбытовая компания» (ГЭСК, аффилирована с ЛЭСК), должен сетевикам 105,63 млн руб., просрочки у компании нет.

ГП в Воронежской области «ТНС энерго Воронеж» — второй по величине дебиторской задолженности. ТНС должен «Россетям» 1,49 млрд руб., 470,37 млн руб. из этой суммы приходится на просрочку и лишь 109,14 млн руб. — на спорную задолженность. «Долги взыскиваются в рамках 32 судебных дел», — отметили в «Россетях». ГК «ТНС энерго» — один из крупнейших должников «Россетей» в РФ в целом, группа должна госкомпании порядка 34 млрд руб.

В ТНС по-другому оценивают объем просрочки — в 147,5 млн руб. «Это сумма без учета существующих разногласий. Спорная задолженность на 43 млн руб. также рассматривается в арбитражном суде Воронежской области», — сказали “Ъ-Черноземье” в компании.

У второго ГП в регионе, МУП «Борисоглебская энергосбытовая организация», нет проблем с долгами. У предприятия лишь 1,3 млн руб. текущей задолженности перед сетевиками, просрочки нет.

У ГП в других четырех регионах Черноземья нет сравнительно крупных долгов. АО «Белгородэнергосбыт» в Белгородской области должно «Россетям» 361,34 млн руб. (просрочены 6,29 млн руб.). Работающее в Курской области предприятие «Курскатомэнергосбыт» накопило 567,81 млн руб. дебиторской задолженности (просрочены 17,34 млн руб.). Нет крупной задолженности и у сбытовых компаний в Тамбовской области: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» задолжало 217,17 млн руб. (просрочены 40,12 млн руб.), ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» — 196,33 млн руб. (просрочки нет). Наконец, ГП в Орловской области ООО «Орловский энергосбыт» накопил 166,76 млн руб. дебиторки (просрочки нет).

Наличие у ГП крупной суммы просроченной дебиторской задолженности может в перспективе осложнить получение необходимой для его работы сбытовой лицензии, отмечает источник „Ъ“ на энергорынке. По его словам, Минэнерго рассматривает возможность выдавать лицензию только тем сбытовым компаниям, у которых нет просроченных долгов перед рынком электроэнергии и сетевыми организациями. В случае такого изменения условий лицензирования ГП будут вынуждены полностью погасить всю просрочку, чтобы продолжить работу. «Такая мера по ужесточению регулирования сбытовой деятельности может помочь “Россетям” в сложившейся кризисной ситуации с неплатежами ряда гарантирующих поставщиков», — сказал собеседник “Ъ-Черноземье”. Процедуру лицензирования всех сбытовых компаний «для повышения их ответственности» Минэнерго намерено провести до июля 2020 года, сообщал в начале 2019-го на тот момент первый замглавы энергетического ведомства Алексей Текслер.

Объем долгов Липецкой энергосбытовой компании и «ТНС энерго Воронеж» позволяет говорить о рисках с получением лицензии, если Минэнерго ужесточит условия ее выдачи, полагает директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. «Энергосбытовые компании, которые напрямую взаимодействуют с деньгами населения и бизнеса, должны законодательно контролироваться более жестко, чем сейчас, — считает эксперт. — Фактически почти все платежи от клиентов сбыты должны отдавать дальше, в “Россети”, которые на эти деньги поддерживают инфраструктуру». «Но и сами сбытовые компании сталкиваются с кризисом неплатежей от потребителей, он также носит хронический характер», — добавил господин Пахомов.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин напомнил, что в данный момент лишить гарантирующего поставщика этого статуса за долги перед сетями возможно лишь теоретически, в частности, через суд. Но пока таких прецедентов, по словам эксперта, не было. Поэтому он считает оправданным ужесточение условий выдачи лицензий. «Лицензирование в любой отрасли, будь то энергетика или ЖКХ, вводится не просто так, как способ очистки от проблемных компаний, — сказал господин Пикин. — Логично, что одним из критериев оценки эффективности сбытовых компаний должна стать платежная дисциплина — размер долгов перед сетевыми организациями. Иначе существующую уже много лет проблему с долгами сбытов решить вряд ли удастся». При этом господин Пикин полагает, что условием для выдачи лицензии должно быть не полное отсутствие просроченной задолженности, а определенный порог, который компания не должна превышать: «Бывают объективные обстоятельства в отдельных регионах. Понятно, что нельзя сравнивать работу компаний, у которых 1,5 млрд и 1 млн руб. просрочки».

В «ТНС энерго Воронеж» заявили, что не видят рисков неполучения сбытовой лицензии, поскольку рассчитывают полностью погасить просроченную задолженность до конца года.

Сергей Калашников


Как «Россети» получают новые электросетевые активы

В начале ноября мэрия Воронежа подвела итоги конкурса по продаже акций АО «Воронежская горэлектростеть» (ВГЭС, управляет примерно 70% электросетевых активов облцентра). Выиграла заявка от тамбовского АО «Санаторий "Энергетик"», дочерней структуры уже три года претендующей на актив госкомпании «Россети».

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