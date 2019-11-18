Бывший глава ФОМС Дагестана и мэр Махачкалы останется в СИЗО еще на месяц

Верховный суд Дагестана продлил на месяц — до 17 декабря включительно — срок ареста бывшему главе территориального фонда обязательного медицинского страхования и бывшему мэру Махачкалы Магомеду Сулейманову. Господин Сулейманов обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, в мошенничестве в особо крупном размере и в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, с 2010 года из ФОМС было похищено более 210 млн руб. Для перечисления денежных средств фонда за якобы оказанные медицинские услуги использовались поддельные документы. Все эти суммы проходили через страховые компании, которые возглавляли аффилированные лица.

В 2015 году, занимая должность исполняющего обязанности главы Махачкалы, Магомед Сулейманов вынес незаконное постановление о предоставлении в собственность ОАО «Даггаз» земельного участка под производственными помещениями площадью 38 тыс. кв. м, находящегося в собственности Дагестана. В результате бюджету республики был причинен ущерб на сумму свыше 96 млн руб.

Подробнее о деле ФОМС читайте в публикации “Ъ” «С трапа — в СИЗО».

Юлия Рыбина, Махачкала