Бутина поблагодарила Путина за поддержку во время преследования в США

Мария Бутина, которая недавно вернулась на родину после отбывания срока в американской тюрьме, поблагодарила президента России Владимира Путина за высказывания в ее защиту. Она отметила, что ценит оказанную ей поддержку и гордится тем, что является гражданкой России.

«Особое слово у меня для президента Российской Федерации, потому что меня, всего лишь студентку из какого-то университета, защищал даже президент Российской Федерации, потому что быть гражданином России более чем достаточно для того, чтобы сам президент выступил в твою поддержку»,— сказала госпожа Бутина на встрече с омбудсменом в России Татьяной Москальковой (цитата по ТАСС). Она также заявила, что надеется «в будущем принести пользу своей родине».

Напомним, Марию Бутину задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». В марте 2019 года ее признали виновной в незаконной работе иностранным агентом и приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Учитывая время, проведенное в заключении во время следствия, россиянка была освобождена из тюрьмы в штате Флорида 25 октября, на следующий день она вернулась на родину. МИД России неоднократно заявлял протесты американским властям, называя дело «сфабрикованным».

О том, как встречали Марию Бутину в аэропорту, читайте в материале “Ъ” «Русские не сдаются».