Суд взыскал с New Stream $16 млн по кредитам МКБ

Арбитражный суд Москвы взыскал $16 млн с трех структур группы «Новый поток» (New Stream) предпринимателя Дмитрия Мазурова. Истцом выступала компания «Балтсетьстрой», к которой право требования перешло от Московского кредитного банка (МКБ), сообщает «РИА Новости».

Речь идет об основном должнике ООО «Транстрейдойл» и его поручителях — ООО «Марийский нефтеперегонный завод» и ООО «Марийский нефтеперерабатывающий завод». Суд полностью удовлетворил требования истца. Из них $13,6 млн составляют тело кредита, а остальное приходится на проценты и неустойки. Право требования, как сообщает агентство, перешло к «Балтсетьстрою» по двум договорам уступки от МКБ через компанию «Стройпроект».

Напомним, проблемы у New Stream возникли из-за непомерной долговой нагрузки. На строительство Антипинского НПЗ компания привлекала кредиты Сбербанка, сумма которых в 2017 году достигала уже около $2,5 млрд. В июле владельца «Нового потока» Дмитрия Мазурова задержали в столичном аэропорту. Сейчас Сбербанк ищет стратегического инвестора для Антипинского НПЗ.

На днях “Ъ” стало известно, что последний нефтяной актив группы, Марийский НПЗ, отошел к структуре «Долговой центр». На НПЗ незадолго до этого возобновили поставки нефти. Источники “Ъ” связывают «Долговой центр» с МКБ, однако близкие к МКБ источники “Ъ” связь отрицают.

Подробности — в материале “Ъ” «New Stream потерял свой последний завод».