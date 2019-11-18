Приумножаем капитал









БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ / ФИНАНСЫ

БЮДЖЕТ СДЕРЖЕК И ПРОТИВОВЕСОВ

Бюджет на ближайшую трехлетку будет сверстан с незначительным профицитом, несмотря на ожидаемое снижение нефтяных котировок, однако в нем предусмотрено увеличение соцрасходов сразу по нескольким направлениям — в первую очередь на здравоохранение. «Деньги» изучили, что нового в проекте, который правительство внесло в Госдуму.



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«МЫ СТАРАЕМСЯ С ПОМОЩЬЮ НАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ КЛИЕНТА»

Зачем банки вводят тарифные планы, какие преимущества они дают клиентам и чем отличаются от стандартных тарифов на банковское обслуживание, рассказывает начальник управления по развитию филиальной сети ПАО «НБД-Банк» АНДРЕЙ АРДАБЬЕВСКИЙ.



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СВОИ ДЕНЬГИ / СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ

ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ ДЕПОЗИТОВ

Большая часть россиян ожидает ослабления российской валюты, но не видит в этом больших рисков для своих сбережений, утверждают социологи. За последние годы небогатые клиенты банков сократили сбережения в валюте, чему способствовало снижение ставок по этой категории вкладов. Однако за счет состоятельных россиян объем валютных вкладов в целом по банковской системе изменился незначительно.



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ДЛЯ РЕАЛИСТОВ И МЕЧТАТЕЛЕЙ

«Нет, это не для меня…» Сложно встретить человека, который хотя бы раз не говорил эти слова, слушая восторженные описания чего-то нового и, по убеждению собеседника, невероятно полезного. Но часто бывает так, что через некоторое время мы и сами осознаём, что информация-то была нужной и вполне доступной для понимания. Сотрудникам финансовых, страховых организаций — всем, кто работает с людьми, — нередко приходится сталкиваться с такой реакцией на предложение послушать рассказ о новом продукте или услуге.



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СВОИ ДЕНЬГИ / НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕДЛЕННОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

На Россию пока приходится меньше процента всех инвестиций в коммерческую недвижимость Европы. Несмотря на рост объема инвестиций относительно прошлого года, до докризисных показателей еще далеко — шесть лет назад инвесторы вкладывали в российскую недвижимость в четыре раза больше.



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ВРЕМЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ И ЖИТЬ

Следом за Москвой и Санкт-Петербургом нижегородский строительный рынок постепенно отходит от традиционных предложений в пользу альтернативных вариантов жилья. Одним из наиболее востребованных видов недвижимости в обеих столицах стали апартаменты, удобные для жизни и ведения бизнеса. При сопоставимой площади апартаменты, являясь выгодной инвестицией с высокой окупаемостью и удобным расположением в деловых центрах, гораздо доступнее элитных квартир. ПАВЕЛ ФРОЛОВ генеральный директор застройщика комплекса апартаментов KM TOWER.



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СВОИ ДЕНЬГИ / ТЕХНОЛОГИИ

ГЕЙМИФИКАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Российский игровой рынок продолжает расти, а геймеры — охотнее платить. Средний чек российского геймера по итогам этого года вырастет на 8%, примерно до 4 тыс. руб., а весь рынок игр преодолеет отметку в $2 млрд, прогнозируют аналитики. Локомотивом рынка выступают игры в социальных сетях и для смартфонов.



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СВОИ ДЕНЬГИ / ТУРИЗМ

НОВЫЙ ГОД БЕЗ МОРЯ

Новогодние праздники традиционно считаются на туристическом рынке пиковыми датами: выкупать авиабилеты и бронировать отели туристы активно начинают еще с сентября. Данные ранних продаж показывают, что для проведения зимних каникул путешественники в этом году активнее выбирают классические экскурсионные направления — например, Прагу и Стамбул. «Деньги» выяснили, как подорожает такой отдых.



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STORY

ИННОВАЦИИ РОКФЕЛЛЕРА

Джон Дэвисон Рокфеллер вошел в историю не только как самый богатый человек на Земле. Он — философ от финансов, склонный к глубоким размышлениям и безоглядной благотворительности. В год его 180-летия «Деньги» решили припомнить, как именно заработал состояние легендарный финансист.



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