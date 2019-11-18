Время зарабатывать и жить

Следом за Москвой и Санкт-Петербургом нижегородский строительный рынок постепенно отходит от традиционных предложений в пользу альтернативных вариантов жилья. Одним из наиболее востребованных видов недвижимости в обеих столицах стали апартаменты, удобные для жизни и ведения бизнеса. При сопоставимой площади апартаменты, являясь выгодной инвестицией с высокой окупаемостью и удобным расположением в деловых центрах, гораздо доступнее элитных квартир.



Популярность апартаментов в крупных городах неуклонно набирает обороты благодаря доступным ценам в сравнении с квартирами. Апартаменты представляют собой коммерческую нежилую недвижимость, внешне неотличимую от стандартной жилплощади, обладающую всеми удобствами квартир и функционалом офисного пространства. По закону апартаменты строятся как гостиничные комплексы, но в отличие от традиционной жилой недвижимости апартаменты не обременяют застройщиков обязанностью возводить социальную инфраструктуру. Это позволяет сократить затраты на реализацию проекта, благодаря чему апартаменты в среднем на 20% дешевле квартиры сопоставимого метража. Сегодня апарт-комплексы предлагают дополнительные услуги, собственные зоны для отдыха и бизнеса вкупе с различным метражом площадей, который соответствует потребностям каждого потенциального покупателя. Наглядным и наиболее известным примером апарт-проекта является столичный комплекс «Москва-Сити».

Экономия на издержках и грамотный выбор площадок позволяет застройщикам размещать апарт-комплексы в деловом центре города. Популярность такой недвижимости объясняется, прежде всего, шаговой доступностью от ключевых мест и основных транспортных магистралей. Апартаменты могут стать дополнительным источником дохода: при инвестировании в эту недвижимость на этапе проекта окупаемость площадей высока и достижима в короткие сроки. Поэтому многие приобретают апартаменты именно для коммерческих целей, обеспечивая себе стабильный дополнительный заработок. При средней стоимости аренды офисного помещения в центре Нижнего Новгорода в 1000 руб. за кв. м апартаменты площадью 43 кв. м, например в новом комплексе КМ Tower, на уровне котлована обойдутся в 3 млн руб. Учитывая среднюю стоимость готовой коммерческой недвижимости сопоставимой площади в 3,5 — 3,8 млн руб., экономия очевидна.

Апарт-комплексы во многом способствуют развитию городской архитектуры, а застройщики предлагают интересные варианты исполнения, ориентируясь на европейский опыт. В основном апартаменты пользуются спросом у клиентов, которые ценят комфорт и стремятся жить в центре города. Такая недвижимость обеспечена всем необходимым для жизни: апартаменты сочетают в себе жилую площадь, санузел и кухонное пространство.

Апартаменты, как элитная недвижимость, имеют ряд особенностей. Одной из них является высокий налог на недвижимость (1,5% от кадастровой стоимости против 0,5% у квартир), поэтому владение апартаментами обходится их собственникам несколько дороже. Однако закон позволяет владельцам апартаментов добиться включения недвижимости в льготный перечень и платить налог, как за квартиру. Другой нюанс затрагивает вопрос прописки: поскольку апартаменты относятся к гостиничной инфраструктуре, максимально возможный срок прописки в них составляет пять лет. Подобные тонкости вполне решаемы, а владение новым выгодным продуктом на рынке недвижимости имеет очевидные преимущества.

Павел Фролов генеральный директор застройщика комплекса апартаментов KM tower «Современные комплексы апартаментов включают все сервисы дорогих гостиничных сетей, которых нет в привычных жилых микрорайонах. Первым и пока единственным таким комплексом в Нижнем Новгороде является KM Tower на пересечении улиц Максима Горького и Барминской. Панорамные окна открывают вид на историческую часть города, кремль, Стрелку и остальные достопримечательности Нижнего. КМ Tower предоставляет сервис отдельного уровня — услуги консьержа, которому можно поручить любую задачу от покупки авиабилетов до доставки еды до дверей вашего апартамента. Проект реализует ООО «СЗ “КМ Немеко”» холдинга «Каркас Монолит», который создал ряд успешных и известных проектов в городе. Вместе с выгодным ценовым предложением клиентам доступна уникальная бизнес-среда с лаунж-зоной, рестораном и другими бизнес-пространствами, где удобно вести переговоры. Комплекс будет сдан в четвертом квартале 2020 года. Как известно, наиболее выгодные инвестиции начинаются на старте строительства».