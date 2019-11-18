«Мы стараемся с помощью наших предложений решить задачу клиента»

Зачем банки вводят тарифные планы, какие преимущества они дают клиентам и чем отличаются от стандартных тарифов на банковское обслуживание, рассказывает начальник управления по развитию филиальной сети ПАО «НБД-Банк» АНДРЕЙ АРДАБЬЕВСКИЙ.



— Андрей Анатольевич, с октября НБД-Банк обновил линейку тарифных планов по расчетно-кассовому обслуживанию. Для чего это было сделано, что стало поводом для этих изменений?

— Нашему банку почти 28 лет, и в первые годы его существования такого явления, как тарифный план, не существовало. Это мода последних лет, изначально пришедшая в банковский сектор из сотовых компаний. И именно как к моде мы к ней и относились. Сегодня банковский рынок вполне осмысленно использует тарифные планы, мода стала насыщаться продуманным содержанием.

Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание — это целая «настольная книга» с большим количеством цифр и показателей. Иметь такую тарификацию мы просто обязаны по закону. Она содержит исключительный перечень банковских услуг и их стоимость. Но работать с этой книгой достаточно тяжело. Поэтому в банковском секторе и стали придумывать какие-то более простые, облегченные варианты описания тарифов. Из общей массы возможных услуг стали выделять то, что больше востребовано рынком, проще для понимания клиентом и заточено под его нужды. Так и стали появляться сокращенные комплексы тарифов, получившие название тарифных планов.

— Когда первые тарифные планы появились в НБД-Банке?

— Произошло это примерно 10 лет назад. Тарифных планов было немного. Мы региональный банк с очень четко очерченным сегментом клиентов — предприятия малого и среднего бизнеса. И вот уже два года назад, наблюдая за изменениями, которые происходят в банковском секторе, мы поняли, что появилась необходимость развивать нашу тарифную политику, и пришли к мнению, что линейка из четырех-шести тарифных планов будет для нас оптимальной. И вот сейчас они уже действуют. Линейка новых тарифных планов запущена с начала октября.

— А что будет со старыми тарифными планами? Они остались в линейке или произошла полная замена?

— Тарифный план «Кредит Плюс» для заемщиков банка остался без изменений. Еще один тарифный план — «Торговый» — остается, но в модифицированном состоянии.

— Ваш банк работает и с клиентами, которые только начинают свой бизнес, и с настоящими «акулами» бизнеса. Это как-то отражено в той линейке тарифных планов, которые банк сегодня готов предложить им?

— Да, конечно. Каждый из них разработан для определенной клиентской группы и соответствует разным клиентским потребностям. Например, тарифный план «Стартовый» ориентирован на небольшой или начинающий бизнес, который не знает еще собственного потенциала и вероятного оборота. Также это станет хорошим решением для компаний, которые хотят просто познакомиться с НБД-Банком поближе, узнать его принципы работы с клиентами и понять его требования. Поэтому «Стартовый» предполагает небольшое количество безналичных операций и льготы по кассе. Пользоваться им могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Но нужно понимать, что это тарифный план ограниченного срока действия. Он устанавливается всего на год. Этого времени достаточно, чтобы понять, как развивается бизнес клиента.

Еще один тарифный план для малого бизнеса — «Легкий». Тарифный план предназначен для бизнеса с небольшими или нерегулярными оборотами по расчетному счету и позволяет легко и просто просчитать стоимость расчетного обслуживания. Клиент платит 0,9% за любое поступление на расчетный счет — как по кассе, так и путем безналичного перевода. Остальные услуги РКО предоставляются бесплатно. При отсутствии поступлений клиент ничего не заплатит банку. Риск минимальный, и клиенты это понимают. Это идеальный вариант для бизнеса, имеющего сезонность.

— А для тех компаний, которые уже давно и успешно работают на рынке?

— Для них у нас подготовлены тарифные планы «Торговый» и «Активные расчеты». Первый предназначен для предприятий торговли и сферы услуг, у которых существует определенный оборот наличных средств. Главное его преимущество — это льготы по взносу торговой выручки.

План «Активные расчеты» предназначен для компаний с уже сложившимся бизнесом, проводящих большое количество безналичных платежей: тарифный план включает 100 бесплатных коммерческих платежей на счета юридических лиц в другие банки. В рамках этого тарифа предприниматели получают работающий расчетный счет «под ключ».

— Каковы экономические ожидания от введения новой тарифной линейки?

— В наше быстро меняющееся время сложно спрогнозировать, что будет завтра, какие новые веяния появятся, как они повлияют на нас и на наших клиентов. Общая экономическая ситуация в стране не идеальная. В Нижегородской области она не хуже, чем в целом по стране. Мы видим, что из года в год сокращается число предприятий малого и среднего бизнеса. Идет их вытеснение крупными компаниями. Микро— и малому бизнесу становится все тяжелее. Наша задача в этих условиях как минимум обеспечить рост коммерческих фондов и клиентской базы. Поэтому мы стараемся облегчить для клиента сотрудничество с банком. Наш выигрыш в этой ситуации не внутри тарифных планов и суперусловий, а в том, что мы стараемся найти индивидуальный подход к каждому клиенту и с помощью наших предложений решить его задачу. Это наше кредо уже многие годы, и отступать от него мы не собираемся.

— Кроме введения новых тарифных планов, какие еще новые продукты предлагает НБД-Банк в сфере расчетно-кассового обслуживания?

— С июня 2019 года мы с компанией «Мое дело» активно развиваем онлайн-сервис по созданию автоматизированного ведения бухгалтерского учета. Этот сервис удобен для микро— и малых предприятий или предпринимателей, только начинающих свое дело. Он позволяет в любое время суток в автоматическом режиме передавать данные из интернет-банка в интернет-бухгалтерию. Выписки с расчетного счета загружаются в сервис, а сформированные платежные поручения отправляются в банк. При приобретении у нас лицензии на пользование сервисом «Мое дело» клиент получает скидку в 20% на обслуживание счета до конца 2020 года. Аналогичный проект по юридическому обслуживанию бизнеса мы ведем с Агентством правовых вопросов и дел. И уже традиционно с группой компаний «Лад» мы готовим семинар по внедрению онлайн-касс, который запланирован на середину 2020 года.