Для реалистов и мечтателей

«Нет, это не для меня…» Сложно встретить человека, который хотя бы раз не говорил эти слова, слушая восторженные описания чего-то нового и, по убеждению собеседника, невероятно полезного. Но часто бывает так, что через некоторое время мы и сами осознаём, что информация-то была нужной и вполне доступной для понимания. Сотрудникам финансовых, страховых организаций — всем, кто работает с людьми, — нередко приходится сталкиваться с такой реакцией на предложение послушать рассказ о новом продукте или услуге. Да, мы привыкли к классическому вкладу, и большинство наших соотечественников уже активно используют слово «депозит», хотя раньше далеко не каждый знал, что это и есть вклад. Под влиянием острой конкуренции банки сегодня стремятся предложить потребителю максимально удобные, выгодные условия, тем самым завоевывая дополнительно хотя бы маленькую долю рынка. Для клиентов такая конкурентная борьба — только плюс. Есть возможность выбора. Правда, когда речь идет о ваших «кровных», надо прежде всего учитывать надежность банка и не рассматривать даже очень высокую доходность от сомнительных финансовых организаций. Но процент по депозиту — это далеко не максимум необходимых знаний для желающих сделать накопления. На самом деле возможности для сбережения и приумножения капиталов гораздо шире.

Если хотя бы в общих чертах ознакомиться с широкой линейкой таких возможностей от Газпромбанка, то можно будет считать себя финансово грамотным: в ней представлен каждый актуальный вид услуг по сохранению и увеличению накоплений. В части комплексных продуктов, например, вклад плюс страхование жизни, вклад плюс инвестиционные инструменты. Вклад «На вершине» оформляется вместе с полисом накопительного страхования жизни. Доходность более привлекательная, чем в классическом депозите. Совместные комбинированные продукты Газпромбанка и компаний–партнеров отличаются выгодной процентной ставкой, кроме того, клиенты получают возможность на хороших условиях застраховать свою жизнь и позаботиться о финансовой стабильности в будущем. Для ваших личных финансов на сегодняшний день это разумный баланс между сберегательными инструментами и желанием получить наиболее высокую ставку по вкладу. Комбинированный вклад «Космос» с инвестиционными возможностями — для тех, кто не готов еще к самостоятельным решениям и, соответственно, взятым на себя рискам работы на фондовом рынке. Предложение предусматривает также приобретение облигаций Газпромбанка посредством индивидуального инвестиционного счета. Неоспоримым преимуществом, наряду с повышенной ставкой по вкладу, является фиксированная совокупная доходность вложений, гарантированная Газпромбанком. Дополнительно клиент имеет возможность получить налоговый вычет на инвестиционную часть, внесенную на индивидуальный инвестиционный счет.

Самое главное в подходе к формированию предложений от Газпромбанка — это, пожалуй, клиентоориентированность, то есть каждая группа клиентов найдет для себя то, что необходимо для решения определенной задачи. Кто-то заботится о будущей пенсии, кто-то откладывает средства на обучение детей, а кто-то хочет создать «подушку безопасности» на всякий случай. Все эти потребности тщательно изучены, и на каждую — свой вариант услуги.

Получается, что в любом случае финансовая грамотность просто необходима в современном мире. Даже если у вас нечего пока сохранять и приумножать, неплохо было бы понимать, как распорядиться будущими доходами, о которых вы, конечно, мечтаете. И кстати… Психологи говорят, что мечтать не только не вредно, но и полезно. И тогда в скором времени вы легко сможете ориентироваться в финансовых услугах и всегда будете в выигрыше!