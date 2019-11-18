Минобороны намерено взыскать с РКЦ «Прогресс» более 2 млрд рублей

Министерство обороны РФ подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании более 2,1 млрд руб. с самарского ракетно-космического центра «Прогресс». Информация размещена в картотеке дел суда.

Иск от ведомства поступил в суд в пятницу, 15 ноября. Основания исковых требований Минобороны РФ не сообщаются. В пресс-службах РКЦ «Прогресс» и Минобороны попросили сделать официальные запросы для получения комментариев.

РКЦ «Прогресс» является ведущим российским предприятием и одним из мировых лидеров в области создания и эксплуатации ракет-носителей и космических аппаратов. С 2020 года все пуски пилотируемых кораблей будут выполняться на ракетах «Союз-2.1а».

Напомним, на прошлой неделе Минобороны России также обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать 4,6 млрд руб с ПАО «Туполев». Подробности дела в карточке на сайте суда не приводятся.

Андрей Сазонов, Самара