Минобороны подало иск к «Туполеву» на 4,6 млрд рублей

Минобороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать 4,6 млрд руб с ПАО «Туполев», следует из карточки в базе данных суда. Исковое заявление принято 13 ноября.

Подробностей дела в карточке не приводится. В пресс-службе организации ТАСС заявили, что не комментируют свои судебные дела. Минобороны России также не публиковало официальных заявлений по этому поводу.

«Туполев» производит для министерства стратегические ракетоносцы Ту-160 и модернизированные бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3М.

Напомним, в апреле 2019 года был осужден на восемь лет бывший заместитель гендиректора ПАО «Туполев» Егор Носков с объектами недвижимости на 800 млн руб.

Подробности дела — в публикации “Ъ” «Дело МиГа закончилось без "Роскосмоса"».