Роскомнадзор отстранил экспертов, заявивших об «антироссийской идеологии» Егора Крида

Роскомнадзор на 120 дней приостановил аккредитацию экспертов, проверявших творчество певца Егора Крида. По итогам экспертизы специалисты заявили, что нашли в песнях исполнителя «внушение установок антисемейных отношений» и «проституированное поведение детей и подростков». Позднее Роскомнадзор удалил документ со своего сайта.

В ведомстве пояснили, что «экспертиза не соответствует требованиям к проведению комплексного анализа информационной продукции». Приказ об отстранении экспертов подписал глава Роскомнадзора Александр Жаров сегодня, 18 ноября. «Документ приостанавливает действие аттестатов об аккредитации у трех экспертов: Е.Ю. Шабалиной., Т.Н. Симоновой и А.П. Волковой. По истечении указанного срока будет решаться вопрос об окончательном лишении аккредитации данных специалистов»,— говорится в пресс-релизе Роскомнадзора.

Экспертиза была инициирована, после того как «Тюменский родительский комитет» призвал родителей бойкотировать приезд Егора Крида в город. Эксперты, аккредитованные Роскомнадзором, в октябре пришли к выводу, что у русскоязычных людей псевдоним певца ассоциируется со словом «кривда» и видеоигрой Assassin’s Creed (название переводится как «кредо убийцы»). «Егор Крид — яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи»,— утверждали специалисты.