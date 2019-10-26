Роскомнадзор удалил экспертизу об «антироссийской идеологии» Егора Крида

Экспертиза о творчестве певца Егора Крида исчезла с сайта Роскомнадзора. Она привлекла внимание СМИ, так как эксперты увидели в песнях исполнителя «внушение установок антисемейных отношений» и «проституированное поведение детей и подростков».

В документе также шла речь об образе певца. По мнению экспертов, аккредитованных Роскомнадзором, у русскоязычных людей псевдоним певца ассоциируется со словом «кривда» и видеоигрой Assassin’s Creed (название переводится как «кредо убийцы»).

«Егор Крид — яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи»,— утверждали специалисты.

Они пришли к выводу, что используемая бранная лексика в песнях «вызывает мутагенный эффект, аналогичный радиационному излучению мощностью тысячи рентген». На основании аналитической работы эксперты заявили об «антироссийской идеологической ориентации» певца.

Экспертиза проводилась согласно закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Она была инициирована, после того как «Тюменский родительский комитет» призвал родителей бойкотировать приезд Егора Крида в город. Член правления комитета утверждал, что «уже несколько месяцев» вместе «со специалистами Роскомнадзора анализируют тексты». В самом Роскомнадзоре заявили, что были обязаны опубликовать экспертизу по творчеству певца, так как это прописано в законе.