Редактор NYT: Трамп угрожает здоровью журналистов

Президент США Дональд Трамп, опускаясь до личных оскорблений в адрес журналистов и клеймя их как «врагов народа», фактически делает жизнь журналистов более опасной. Об этом в интервью лондонской The Guardian заявил исполнительный редактор газеты The New York Times (NYT) Дин Бакит.

«Думаю, что его личные нападки на журналистов… совершенно ужасны. Это не по-президентски. То, что он нападает на журналистов, то, что он их оскорбляет, на самом деле он ставит их под угрозу,— заметил господин Бакит.— То, что он действительно оскорбляет журналистов, называет (их деятельность.— “Ъ”) антиамериканской, называет их “врагами народа”… У этой фразы глубокая история».

Слова господина Бакита повторяют фактически слова издателя The New York Times Артура Грегга Сульцбергера, который еще в прошлом году говорил, что заметил на личной встрече с господином Трампом, что его «провокационный язык способствует росту угроз в адрес журналистов и (рано или поздно.— “Ъ”) приведет к насилию».

Напомним, господин Трамп с момента своего избрания президентом критиковал некоторые американские СМИ и обвинял их в распространении fake news. Например, в июне 2019 года президент назвал New York Times и CNN врагами народа, так как они, по его словам, делают все возможное, чтобы увидеть, как Америка терпит неудачу.

Филипп Ночевка