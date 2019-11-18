Глава Якутии подтвердил одобрение Путиным строительства моста через Лену

Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил, что президент России Владимир Путин одобрил строительство автомобильного мостового перехода через Лену в районе Якутска. Как сообщал “Ъ”, стоимость трехкилометрового моста оценивается в 82,9 млрд руб. с НДС. Легковые автомобили будут ездить по мосту бесплатно, все остальные транспортные средства должны платить 1–4 тыс. руб.

Айсен Николаев на своей странице в Facebook опубликовал снимок направленного им президенту письма о строительстве моста. Глава государства подписал документ со словами: «Ситуация дозрела до реализации»,— и поручил заняться проектом премьер-министру Дмитрию Медведеву.

«За прошедший год проделана большая работа. На сегодня проект организации строительства моста готов. Есть поддержка федеральных министерств, определен вариант прохождения трассы, проведены переговоры с потенциальными инвесторами»,— рассказал глава Якутии.

Подробности о проекте — в публикации “Ъ” «По ленинским мостам».