Скончался уральский писатель Игорь Сахновский

Известный уральский прозаик и поэт Игорь Сахновский скончался на 62-м году, сообщил на Facebook издатель Федор Еремеев. По словам друзей писателя, у него были проблемы с сердцем.

Игорь Сахновский жил в Екатеринбурге. Он окончил филологический факультет Уральского госуниверситета. Автор романов «Насущные нужды умерших», «Человек, который знал все», «Заговор ангелов», «Свобода по умолчанию». Его произведения неоднократно отмечались престижными литературными наградами и переводились на иностранные языки.