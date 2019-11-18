Власти Ростова согласовали митинг обманутых дольщиков

В Ростове пройдет митинг обманутых дольщиков и пострадавших от самовольного строительства. Мероприятие согласованно администрацией Октябрьского района города, копия документа имеется в распоряжении Ъ-Юг.

Митинг пройдет в воскресенье, 24 ноября, на площади им. Ленина. На мероприятии будут обсуждаться меры поддержки пострадавших от долевого строительства, наложение моратория на снос самостроев и т.п.

Ранее обманутые дольщики и пострадавшие от самовольного строительства провели в Ростове серию пикетов. Акция началась в конце июля 2019 года и продолжается по сей день. В ней уже приняли участие более 100 человек.

Кристина Федичкина