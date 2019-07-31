В Ростове обманутые дольщики провели около 30 пикетов

С 25 июля обманутые дольщики провели в Ростове около 30 пикетов, сообщила координатор объединенной рабочей группы обманутых дольщиков региона Ирина Власова.

«Задержаний не было. Чиновники регулярно вызывают полицию, правоохранители берут объяснения и напоминают правила проведения одиночных пикетов. Сегодняшнего пикетчика власти пригласили на совещание в минстрой области»,— рассказала она.

Напомним, на прошлой неделе обманутые дольщики Ростовской области объявили о начале серии бессрочных пикетов.

Кристина Федичкина