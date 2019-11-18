Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2–3 раза

Недолив топлива на заправках в России превышает норму в 2–3 раза. Фактический недолив в Центральном федеральном округе составляет от 50 до 90 мл на 10 литров топлива при норме в 25 мл, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

«При измерении налива 10 л образцовым мерником при норме не более 25 мл фактически недолив составлял от 50 до 90 мл. При измерении налива 50 л при норме не более 125 мл фактически недолив составлял от 200 до 300 мл»,— сказали в министерстве.

Минпромторг приводит данные общественного контроля и утверждает, что недоливают бензин две трети заправок. По версии ведомства, это систематическое явление. В пресс-службе также сказали, что введение оборотных штрафов, которые предлагаются законопроектом Росстандарта, можно избежать мошенничества при настройке оборудования.

«Инициатива по введению оборотных штрафов не направлена на уход с рынка независимых мелких игроков. Целью данной инициативы в первую очередь является создание механизма предотвращения противоправных действий, в данном случае предприятие либо соблюдает все установленные нормы и осуществляет законную деятельность, либо несет значительные издержки вследствие нарушений»,— считают в ведомстве.

Подробнее о недоливе на АЗС читайте в публикации “Ъ FM”.