Росстандарт внес в правительство законопроект о штрафах за недолив топлива

Росстандарт подготовил и внес на рассмотрение правительства законопроект об ответственности за недолив топлива. Среди предлагаемых мер борьбы с нарушителями — введение оборотных штрафов, рассказала заместитель начальника госнадзора и госконтроля ведомства Оксана Бородина.

«Также подготовлены изменения в законодательство об осуществлении госконтроля в части введения дополнительного основания, поскольку нам органы прокуратуры зачастую не согласовывают такие проверки… При наличии такого права проверки могут осуществляться в режиме "тайного покупателя"»,— рассказала госпожа Бородина в ходе прямой линии по качеству моторного топлива (цитата по ТАСС).

По данным Минпромторга, топливо недоливают на 20% проверенных заправках. Росстандарт проверил около 200 АЗС и обнаружил нарушения в 39 случаях, сообщала газета «Известия». Минпромторг ранее предлагал ввести штраф до 3% оборотного капитала, но не более 2 млн руб.

Подробнее о недоливе на АЗС читайте в публикации “Ъ FM”.