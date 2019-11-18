Экс-глава МИД Польши рассказал, как Украина может вернуть Донбасс и Крым

Украине нужно идти европейским курсом, чтобы жители Донбасса и Крыма сами захотели вернуться в ее состав, сказал бывший глава МИД Польши, депутат Европарламента Витольд Ващиковский в интервью «Европейской правде». По его мнению, к этому может привести рост экономики Украины.

«Это то, что нужно Украине: чтобы европейский курс привел к росту экономики, с которым жители Донбасса и даже Крыма ногами голосовали бы за возвращение в состав Украины»,— сказал господин Ващиковский.

По мнению экс-главы МИД Польши, формула Штайнмайера может стать ловушкой, из-за которой украинские власти могут полностью потерять контроль над Донбассом. Он считает, что Россия на самом деле не хочет завершать конфликт.

Напомним, сторонам конфликта в ДНР и ЛНР удалось достичь разведения войск. Это сделало возможным проведение саммита в «нормандском формате». В Кремле предполагают, что это может произойти до конца года.

О том, как разведение сил открыло путь к саммиту, читайте в материале “Ъ” «Петровское отметят нормандским».