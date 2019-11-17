В Великобритании повысят медицинский налог для иностранцев

Британское правительство планирует повысить для иностранцев размер медицинского налога до £625 в год, сообщил министр иностранных дел Доминик Рааб в эфире телеканала BBC. Сейчас годовой налог составляет £400.

«Люди, которые приезжают сюда, должны платить налог в £625 в год, чтобы таким образом мы могли покрыть расходы на национальную систему здравоохранения»,— мотивировал решение британский министр.

Сейчас налог не распространяется на граждан ЕС. Такое положение не устраивает членов британского правительства. Они намерены распространить налог и на граждан ЕС после «Брексита».

«Неправильно, что люди из Болгарии и Словении могут приехать сюда без какого-либо контроля и иметь автоматические права, которых нет у людей из Бангладеш и Сингапура»,— заявил канцлер герцогства Ланкастерского, отвечающий за подготовку к жесткому выходу из ЕС, Майкл Гоув в интервью газете Mail on Sunday.

Напомним, в октябре парламент Великобритании одобрил сделку по «Брекситу», достигнутую на саммите ЕС, но отказался поддержать правительство по вопросу о сроках рассмотрения билля. ЕС согласился дать отсрочку «Брексита» на три месяца — до 31 января 2020 года.

О том, как прошение в ЕС об отсрочке «Брексита» станет предметом судебного разбирательства,— в материале “Ъ”.