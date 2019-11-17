На акции против повышения стоимости проезда в Петербурге не обошлось без задержаний

У станции метро «Гостиный двор» в Петербурге вслед за пикетами в поддержку оппозиционного депутата Заксобрания Бориса Вишневского прошла акция против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Она состоялась в форме одиночного пикета. В ходе несогласованного с властями мероприятия задержан активист Евгений Мусин.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на рабочем совещании в Смольном в конце прошлой недели было принято решение повысить стоимость разового проезда в наземном транспорте Петербурга до 50 рублей, а в метрополитене — до 55 рублей. УФАС по этому поводу направило городским властям предостережение о возможном ограничении конкуренции.