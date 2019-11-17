В Петербурге прошли пикеты в поддержку депутата Бориса Вишневского

В воскресенье, 17 ноября, у Гостиного двора в центра Петербурга прошли пикеты в поддержку оппозиционного депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского, которого ряд так называемых «пригожинских СМИ» обвинил в непристойном поведении во время преподавания в РГПУ им. А. И. Герцена. В акции приняли участие несколько десятков человек, которые поочередно передавали друг другу плакаты с требованием прекратить травлю политика, а также призывали к ответу руководителей связанного с бизнесменом и ресторатором Евгением Пригожиным медиахолдинга «Патриот», обвиняя их в клевете. По данным активистов, в ходе акции был задержан один из ее участников Сергей Думцев.

Сергея Думцева задержали в Петербурге во время пикета в поддержку Бориса Вишневского, везут в 28 о/а на Марата. Задержан по КУСП без разъяснения причин.https://t.co/piVFVCZQTI pic.twitter.com/Jlb3q1qoSH — Activatica (@Activatica) 17 ноября 2019 г.

Напомним, что на прошлой недели несколько информресурсов холдинга «Патриот» опубликовали информацию о том, что господин Вишневский якобы домогался нескольких студенток университета имени Герцена. Данные сообщения не подкреплялись никакими фактами. Союз журналистов Петербурга и Ленобласти выступил по этому поводу с офциальным заявлением, охарактеризовав эти публикации как «далеко не первый пример недобросовестной, очевидно срежиссированной информационной кампании, осуществляемой одной и той же группой СМИ».

Сам Борис Вишневский подал заявление в отношении распространителей порочащей его информации в РУВД Приморского района, а также готовит заявление в суд.