СКР расследует 12 дел о хищениях на Восточном

Следственный комитет России (СКР) продолжает расследовать 12 уголовных дел, связанных с хищениями на космодроме Восточный, сообщается на сайте комитета. В их числе — дело экс-директора главного военно-строительного управления №6 Юрия Волкодава.

«В суд направлено уже 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями. В отношении 58 лиц вынесены приговоры, по которым осужденные получили до 11 с половиной лет лишения свободы»,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Речь, в частности, идет о экс-руководителе ФГУП «Дальспецстрой» Юрии Хризмане, главном бухгалтере предприятия Владимире Ашихмине, экс-замначальника ФГУП «Главное управление специального строительства по территории ДФО при Федеральном агентстве специального строительства» Михаиле Гельмане и бывшем главе ФГУП «Спецстройтехнологии» Александре Никитине.

В понедельник, 11 ноября президент России Владимир Путин заявил, что на космодроме Восточный до сих пор не удалось навести порядок, несмотря на десятки уголовных дел. «Сто раз сказано было — работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют — сотнями миллионов, сотнями миллионов!» — сказал тогда президент.

Космодром Восточный находится в Амурской области. Это первый национальный космодром России гражданского назначения. Первую очередь Восточного начали строить в 2012 году, работы длились четыре года. По словам Дмитрия Рогозина, на проект ушло почти 92 млрд руб. В течение 2014–2018 годов Генпрокуратура выявила в ходе строительства 17 тыс. нарушений, было возбуждено 140 уголовных дел. Общий ущерб оценивается в 10 млрд руб.

С критикой работы «Роскосмоса» выступал и премьер-министр Дмитрий Медведев. В июне он обвинил госкорпорацию в неэффективном освоении средств и срыве госконтрактов. Он также предупредил, что строительство Восточного не успевают завершить к запланированному сроку. В сентябре строительную площадку космодрома посетил Владимир Путин, потребовавший «выдержать намеченные сроки» строительства. В том же месяце господин Рогозин призвал досрочно построить вторую очередь Восточного.

Об уголовных делах, связанных с космодромом Восточный, читайте в материалах “Ъ”.