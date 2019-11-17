На Украине отменили предельный уровень тарифов на отопление

Правительство Украины отменило предельные тарифы на теплоснабжение и горячую воду, сообщается на сайте Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Предельные тарифы составляли:

на теплоснабжение — 1 400 гривен (почти $58) за Гкал;

на горячую воду — 83 гривен (около $3,4) за кубометр.

Министерство отмечает, что несколько городов могли оказаться под угрозой отключения отопления и горячей воды, поскольку не будет покрыта себестоимость услуг, и нельзя будет компенсировать стоимость их предоставления.

Средневзвешенный тариф на тепловую энергию на Украине на 1 мая составил 1 807 гривен (около $75) за Гкал. Если расценки будут ниже, дополнительные расходы местных бюджетов составят 7 млрд гривен (почти $290 млн), заявили в министерстве. Люди с низкими доходами могут получить субсидию.

Тарифы на теплоснабжение повысило в июне предыдущее правительство. До этого также было принято постановление об установлении единой цены на газ в размере 6,879 тыс. гривен ($275) за 1 тыс. куб. м. с 1 мая. Кроме того, правительство отменило льготную социальную норму на отопительный сезон.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что несколько городов могут возникнуть временные проблемы с отоплением в случае прекращения «Газпромом» транзита газа (текущее соглашение истекает 31 декабря 2019 года). При этом он отметил, что страна готова к отопительному сезону, и власти не допустят нештатных ситуаций.

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