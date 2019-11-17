Опрос: консерваторы премьер-министра Великобритании Джонсона получили наибольшую поддержку с 2017 года

Консервативная партия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона получила самый высокий уровень поддержки с 2017 года, передает Reuters. Согласно опубликованным опросам общественного мнения YouGov, поддержка консерваторов составила 45% (38% в 2017 году), лейбористы набирают 28%, проевропейские либерал-демократы пользуются поддержкой 15% опрошенных. Опрос, проведенный SavantaComRes, показал, что поддержка консерваторов составляет 41%, а лейбористов — 33%.

Опрос общественного мнения проводится в преддверии досрочных парламентских выборов, которые состоятся в 12 декабря. Борис Джонсон надеется получить большинство в парламенте, чтобы протолкнуть последнюю сделку по «Брекситу», которую он заключил с ЕС в октябре.

Напомним, Борис Джонсон попросил нижнюю палату парламента поддержать проведение досрочных всеобщих выборов. Его инициативу одобрила Палата общин, и в частности Джереми Корбин. 31 октября закон о досрочных выборах подписала королева Елизавета II.

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