Тим победил Зверева и стал вторым финалистом турнира АТР

Австрийский теннисист Доминик Тим обыграл Александра Зверева из Германии в полуфинальном матче итогового турнира АТР в Лондоне. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3. Она продолжалась более полутора часов.
В финале Тим сыграет с греческим теннисистом Циципасом, который обыграл швейцарца Роджера Федерера. Россиянин Даниил Медведев завершил выступление, проиграв свой последний матч Звереву в двух партиях.
Призовой фонд Nitto ATP Finals составляет $9 млн.
О турнире — в публикации “Ъ” «Даниил Медведев устал от ракетки».
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