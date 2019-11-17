Тим победил Зверева и стал вторым финалистом турнира АТР

Австрийский теннисист Доминик Тим обыграл Александра Зверева из Германии в полуфинальном матче итогового турнира АТР в Лондоне. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3. Она продолжалась более полутора часов.

В финале Тим сыграет с греческим теннисистом Циципасом, который обыграл швейцарца Роджера Федерера. Россиянин Даниил Медведев завершил выступление, проиграв свой последний матч Звереву в двух партиях.

Призовой фонд Nitto ATP Finals составляет $9 млн.

О турнире — в публикации “Ъ” «Даниил Медведев устал от ракетки».