Циципас победил Федерера и вышел в финал турнира АТР

Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл швейцарца Роджера Федерера в полуфинальном матче итогового турнира АТР в Лондоне. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4. Она продолжалась более полутора часов.

В финале Циципас сыграет с победителем матча между австрийцем Домиником Тимом и Александром Зверевым из Германии. Россиянин Даниил Медведев завершил выступление, проиграв свой последний матч Звереву в двух партиях.

Призовой фонд Nitto ATP Finals составляет $9 млн.

О турнире — в публикации “Ъ” «Даниил Медведев устал от ракетки».