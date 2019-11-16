Циципас победил Федерера и вышел в финал турнира АТР

Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл швейцарца Роджера Федерера в полуфинальном матче итогового турнира АТР в Лондоне. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4. Она продолжалась более полутора часов.
В финале Циципас сыграет с победителем матча между австрийцем Домиником Тимом и Александром Зверевым из Германии. Россиянин Даниил Медведев завершил выступление, проиграв свой последний матч Звереву в двух партиях.
Призовой фонд Nitto ATP Finals составляет $9 млн.
О турнире — в публикации “Ъ” «Даниил Медведев устал от ракетки».
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