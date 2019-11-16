Умер чешский режиссер Войтех Ясны

В возрасте 93 лет умер чешский кинорежиссер Войтех Ясны, передает AP. Он — представитель новой волны чехословацкого кинематографа 60-х.

Первая независимая картина господина Ясны — фильм «Желание» (1958). Его работа «Вот придет кот» (1963) получила особый приз жюри Каннского фестиваля. Последней картиной, снятой до отъезда из родной страны, стал фильм «Все добрые земляки» (1968). Она принесла ему награду Каннского фестиваля за лучшую режиссуру.

В 80-х Войтех Ясны проживал в США. Позже он вернулся на родину.