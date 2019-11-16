В Рязанской области упал военный беспилотник

Беспилотный авиационный комплекс «Орион» упал в поселке Листвянка Рязанской области, сообщил ТАСС следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев. По словам главы Рязанского района Натальи Жуняевой, аппарат упал примерно в 70 м от жилого дома. «Пострадавших нет»,— сказала она.

По словам очевидца, аппарат упал и срубил сосну. БЛА рухнул на перекрестке двух тропинок.

«Орион» — средневысотный комплекс большой продолжительности полета, максимальная взлетная масса составляет 1 т, масса полезной нагрузки — 200 кг.

«Экспериментальный образец упал при выполнении испытательного полета. По предварительной версии, произошел отказ техники»,— сообщил господин Бубенев.

Компания-разработчик «Кронштадт» поможет в расследовании. Авария не повлияет на сроки передачи на испытания одного такого комплекса в Минобороны до конца года, сообщил источник в военном ведомстве.