Николас Кейдж может сыграть главную роль в фильме про самого себя

Американский актер Николас Кейдж может сыграть самого себя в мета-драме «Невыносимая тяжесть огромного таланта», которая будет посвящена самому актеру, сообщает The Hollywood Reporter. Купить права на кинокартину хочет компания Lionsgate, переговоры находятся в финальной стадии. Сценарий для драмы написали Том Гормикан (известен благодаря фильму «Этот неловкий момент» и сериалу «Призраки») и Кевин Эттен (писал сценарии к сериалам «Призраки», «Клиника», «Отчаянные домохозяйки»).

Главный герой киноленты — актер Николас Кейдж. Персонаж хочет заполучить роль в фильме режиссера Квентина Тарантино и пытается наладить отношения с дочерью-подростком. Периодически главный герой также разговаривает с «эгоистической версией самого себя из 90-х», которая «подталкивает его делать слишком много плохих фильмов и не быть звездой».

У главного героя также множество долгов, и ему приходится пойти на вечеринку в честь дня рождения его фаната, мексиканского миллиардера, который надеется показать актеру свой сценарий. Они начинают общаться, но ЦРУ рассказывает актеру, что миллиардер на самом деле возглавляет наркокартель, который похитил дочь кандидата в президенты Мексики. Миллиардер также является информатором американского правительства. Сюжет обостряется, когда мексиканец привозит дочь и бывшую жену героя, чтобы они воссоединились.

Николас Кейдж снимается в фильмах с середины 1980-х годов, на его счету более ста ролей. Среди наиболее известных кинолент с его участием: «Дикие сердцем» (1990 год), «Покидая Лас-Вегас» (1995), «Без лица» (1997), «Угнать за 60 секунд» (2000), «Адаптация» (2002), «Сокровище нации» (2004), «Плетеный человек» (2006), «Призрачный гонщик» (2007), «Пипец» (2010), «Голодный кролик атакует» (2011), «Что скрывает ложь» (2011), «Сноуден» (2016). Одним из последних фильмов, где снялся американский актер, был триллер «Мэнди», вышедший на экраны в октябре 2018 года.

О других карьерных планах Николаса Кейджа читайте в его интервью журналу «Огонёк».