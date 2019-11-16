Apple удалила из App Store связанные с вейпингом приложения

Американская корпорация Apple удалила из онлайн-магазина App Store 181 приложение, связанное с вейпингом, сообщает портал Axios. В конце лета американские власти сообщили о серии заболеваний, якобы вызванных курением вейпов. К октябрю было зафиксировано почти 1,5 тыс. таких случаев и более 40 смертей.

Связанные с вейпингом приложения позволяли контролировать температуру электронных сигарет и включать/выключать их, а в некоторых из приложений были новости и игры, связанные с вейпингом. Apple сообщила, что с учетом рекомендаций Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) обновила App Store. «На сегодняшний день эти приложения (связанные с вейпингом.— “Ъ”) больше не доступны для скачивания»,— отметили в компании.

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Как сообщали в CDC, возможной причиной заболевания от вейпов может быть ацетат витамина Е. Вещество представляет угрозу при нагревании и вдыхании. Соответствующие выводы были подтверждены 29 случаями заболеваний.

Подробнее о болезнях, связанных с вейпами, читайте в материале “Ъ” «Российские вейперы могут выдохнуть».