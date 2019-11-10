Возможной причиной заболевания от вейпов назвали ацетат витамина Е

Центры по контролю и профилактике заболеваний США назвали возможную причину заболевания от вейпов, в том числе со смертельными исходами. По мнению специалистов, ей может быть ацетат витамина Е. Вещество представляет угрозу при нагревании и вдыхании.
Выводы исследования подтверждают 29 случаями заболеваний. В каждом из них нашли следы ацетата витамина Е, других токсических элементов выявить не удалось.
Ацетат витамина Е часто используют для средств по уходу за кожей. При проглатывании он не представляет угрозы, но опасен при нагревании и вдыхании. Специалисты считают, что для установления точных причин нужно больше научных данных.
В США зарегистрировано более двух тысяч заболеваний. 39 человек умерли. Все они использовали электронные сигареты.
Подробнее о болезнях, связанных с вейпами читайте в материале “Ъ” «Российские вейперы могут выдохнуть».
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