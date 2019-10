Российские вейперы могут выдохнуть

По состоянию на 8 октября 2019 года в США было зафиксировано 1299 случаев легочного заболевания, связанного с использованием электронных сигарет и вейпов, 26 пострадавших скончались. Что же произошло? Кто виноват? Что делать россиянам, которые пользуются альтернативными средствами доставки никотина (АСДН), современными заменителями традиционных сигарет? Обозреватель «Ъ-Науки» АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ изучил сообщения американских компетентных органов, сообщения прессы и выяснил мнение экспертов, чтобы найти ответы на эти вопросы.

Чисто американское убийство

Первый случай нового заболевания был зафиксирован в апреле. С июля число заболевших стало стремительно расти. Во всех случаях пациенты жаловались врачам на сильный кашель, боль в грудной клетке, нехватку воздуха, усталость, рвоту, диарею. В августе была зарегистрирована первая смерть. В настоящее время случаи болезни зафиксированы во всех 50 штатах США, в округе Колумбия и на заморской территории США — Виргинских островах. 70% заболевших — мужчины, 80% заболевших — не старше 35 лет. Все пострадавшие пользовались электронными сигаретами и вейпами.

Но почему только в США? Этот вопрос приходит в голову одним из первых. Электронными сигаретами, вейпами, электронными системами нагревания табака пользуются миллионы людей во всем мире. Всего в мире насчитывается около 44 млн вейперов.

Организм американца ничем не отличается от организма британца или россиянина. В разных странах продаются одни и те же популярные устройства для вейпинга. Но в Великобритании в настоящий момент зарегистрирован лишь один случай болезни легких, возможно, связанной с использованием вейпа. И то это лишь подозрение, связь пока не доказана. В России — ни одного случая. И вообще больше ни в одной стране ничего подобного не зафиксировано.

Так чем же отличаются США от других стран?

Возможный ответ на этот вопрос можно прочесть в колонке в газете The Wall Street Journal, написанной Скоттом Готлибом, который до марта 2019 года возглавлял Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Ответ есть уже в заголовке статьи — «Легализация травки сделала вейпинг смертельным». В 33 штатах США в настоящее время легализовано медицинское потребление марихуаны, в 11 из них разрешено также ее потребление в рекреационных целях.

В статье приводятся следующие данные. По данным медицинских учреждений штатов Висконсин и Иллинойс, около 87% пострадавших от «эпидемии вейпинга» употребляли тетрагидроканнабинол (ТГК), основное действующее вещество марихуаны. При этом они использовали катриджи для вейпов, купленные «неофициально», то есть на черном рынке. Эти непонятного происхождения смеси пострадавшие употребляли как минимум три месяца перед тем, как у них появились симптомы болезни легких. Большинство пользовалось картриджами с черного рынка ежедневно.

На сайте FDA можно прочесть официальное предупреждение агентства: «Прекратите использовать ТГК-содержащие продукты для вейпинга и любые продукты для вейпинга, купленные у неофициальных продавцов».

К такому же выводу пришло и федеральное агентство Министерства здравоохранения США — центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): из 573 опрошенных вейперов, ставших жертвой легочного заболевания, 76% употребляли ТГК или смесь ТГК с никотином.

FDA и CDC пока не удалось определить вещество, которое присутствовало бы во всех случаях легочного заболевания вейперов. CDC дали название новому заболеванию — EVALI (e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury, что переводится как «травма легких, связанная с употреблением электронных сигарет или вейпингом»).

«Боярышник» по-американски

В начале октября директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Алексей Киселев-Романов заявил в интервью «Интерфаксу», что в России могут запретить вейпы, если подтвердится, что их использование может привести к смерти. По словам Киселева-Романова, запрет может быть принят в ближайшие два-три года, вначале «нужно накопить доказательную базу».

Идея тотального запрета выглядит нелогичной.

В вейпах используются сменные картриджи, уже заполненные изготовителем, либо жидкости во флаконах, которыми потребитель заправляет свой вейп самостоятельно. В любом случае потребитель не знает, что в них содержится.

Новостная служба телекомпании NBC провела эксперимент, заказав лабораторную экспертизу катриджей для вейпов. В легальных катриджах не было обнаружено потенциально опасных для жизни веществ. Совсем другой результат дала проверка картриджей с ТГК, купленных на черном рынке. При проверке десяти образцов на пестициды они были обнаружены во всех образцах. Также в картриджах с черного рынка был обнаружен фунгицид миклобутанил, который при нагревании выделяет цианистый водород (синильная кислота). Любителям детективов Агаты Кристи хорошо знакомо название этого яда.

Вспомним трагический случай из российской истории. В декабре 2016 года в Иркутске произошло массовое отравление концентратом для приготовления ванн «Боярышник». Пострадало 123 человека, 78 из них скончались. Люди с низким уровнем доходов пили «Боярышник» из-за содержащегося в его составе этилового спирта. Но партия, ставшая причиной массового отравления, была изготовлена из опасного для жизни метилового спирта.

После этих событий власти Российской Федерации, разумеется, не стали запрещать все легально изготовленные крепкие спиртные напитки. Столь же нелепым выглядел бы запрет в РФ всех легально продающихся альтернативных средств доставки никотина — только потому, что в США наркодилеры с черного рынка изготавливают смертельно опасные продукты для вейпинга.

Виновник пока не найден

Потребители, которые пользуются продукцией с черного рынка, а не легальной, делают это по самой простой причине: товар с черного рынка дешевле либо легальной продукции не существует в принципе.

Но не все заболевшие американские вейперы покупали картриджи на черном рынке. Также не все из них употребляли ТГК.

Виновник болезней и смертей до сих пор не найден. В числе «подозреваемых» назывались глицерин, пропиленгликоль, ароматические добавки, масляный раствор ТГК.

Еще в 2017 году в журнале Food and Chemical Toxicology были опубликованы результаты трехмесячного исследования, проведенного в исследовательских лабораториях Philip Morris International в Сингапуре. Целью исследования было выяснение токсичности основных компонентов электронных сигарет — глицерина, пропиленгликоля и никотина. Лабораторные мыши подвергались воздействию аэрозолей, как содержащих никотин, так и не содержащих его. Как видно из раздела исследования, посвященного влиянию на респираторную систему, явно выраженных эффектов воздействия пропиленгликоля в смеси с глицерином (без никотина) на органы дыхания выявлено не было. Следовательно, два этих компонента едва ли являются виновниками болезни американских вейперов.

Главным подозреваемым долгое время был ацетат витамина Е (альфа-токоферола ацетат). Он безвреден при употреблении внутрь, но пары, образующиеся при его нагревании, могут быть токсичны. Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк в начале сентября сообщал, что это вещество встречалось в больших концентрациях во всех изъятых у пациентов картриджах для электронных сигарет. Ряд американских пульмонологов высказывали теорию, согласно которой вдыхание паров ацетата витамина Е становится причиной липоидной пневмонии — редкого заболевания легких, симптомы которого сходны с симптомами, отмечавшимися у заболевших вейперов.

Но в начале октября в The New England Journal of Medicine было опубликовано письмо врачей из клиники Майо, проанализировавших результаты биопсии легких у заболевших вейперов. Признаков липоидной пневмонии обнаружено не было. Авторы письма предполагают, что причиной болезни является отравление одним или несколькими токсинами, но какими именно, остается неизвестным.

Российские парильщики могут выдохнуть

На вопрос, кто виноват, ответа пока нет. Попробуем разобраться со вторым главным вопросом: что делать?

Прислушаемся к советам, которые дает FDA. Часть из них, впрочем, неактуальны для России, где использование ТГК запрещено законом. Остальные рекомендации звучат так: подросткам и беременным женщинам не следует использовать любые продукты для вейпинга; некурящим взрослым людям не следует начинать использовать такие продукты; вейперам, отказавшимся от курения сигарет, не следует снова переходить на сигареты.

Обратите внимание на последний совет. О меньшей опасности вейпов для здоровья по сравнению с обычными сигаретами заявляют специалисты многих стран. В Великобритании исполнительное агентство Министерства здравоохранения Public Health England заявляет, что вейпинг на 95% безопаснее обычного курения. Позиция Министерства здравоохранения Новой Зеландии — вейпинг не является совершенно безопасным, но менее опасен, чем курение сигарет.

А в России Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий (ВНИИТТИ) в 2018 году провел по заказу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) научно-исследовательскую работу по теме «Проведение исследований рынка новых видов никотиносодержащей продукции, международной практики правового регулирования обращения такой продукции и разработка предложений по установлению в рамках Евразийского экономического союза обязательных требований к новым видам никотиносодержащей продукции и рекомендаций по механизмам их реализации».

Исследователи производили лабораторное тестирование разных видов никотиносодержащей продукции (и вейпов, и систем нагревания табака) на курительной машине и собирали полученный аэрозоль. Затем на высокочувствительном аналитическом оборудовании с использованием высокоэффективной жидкостной и газожидкостной хроматографии и масс-спектрометрии проводилось количественное определение компонентов аэрозоля. Сравнивалось содержание никотина и девяти веществ, содержащихся в табачном дыме, которые Всемирная организация здравоохранения считает наиболее опасными для здоровья, в обычных сигаретах, системах нагревания табака и вейпах. В большинстве новых продуктов содержание токсичных веществ было на 80–95% ниже, чем в обычных сигаретах. Исключением стали вейпы открытого типа — некоторые устройства при работе перегревались так, что жидкость начинала «подгорать», выделяя монооксид углерода (угарный газ) и формальдегид в количествах, сопоставимых с обычными сигаретами.

Как показал опыт Америки, вейпы открытых систем опасны и тем, что в них могут использоваться жидкости непонятного происхождения и состава, купленные на черном рынке.

При этом в США многочисленные проверки легальной продукции ни разу не показали наличия в ней потенциально опасных компонентов, присутствовавших в продуктах с черного рынка.

«Мы абсолютно уверены, что продукция нашей компании не может стать причиной подобного заболевания»,— заявляет управляющий по развитию научных связей "Филип Моррис Интернэшнл" (ФМИ) в регионе Восточная Европа Дмитрий Улупов.— IQOS — это система нагревания табака, а не вейп. Ни ацетат витамина Е, ни тем более ТГК в ее состав не входят. Нашими учеными за 10 лет проведено 18 доклинических и 10 клинических исследований, и все результаты однозначно говорят, что полный переход на IQOS менее вреден, чем продолжение курения сигарет. Агентство FDA, изучив результаты наших исследований, в мае этого года официально разрешило продажи нашей системы нагревания табака в США. Кроме того, в 51 стране, где уже продается IQOS, наша горячая линия принимает жалобы потребителей на здоровье, которые затем регистрируются независимой компанией в Швейцарии. Такая же практика есть у фармацевтических компаний. У нас сейчас уже более 12 млн совершеннолетних потребителей во всем мире, и никаких систематических жалоб на симптомы легочных заболеваний, наблюдаемые у некоторых вейперов в США, мы не зафиксировали».

Похожее мнение по поводу системы IQOS высказал экс-глава FDA Скотт Готлиб в недавнем интервью телеканалу CNBC: «В ней табак нагревается, но не воспламеняется, и многочисленными исследованиями доказано, что это не так вредно, как при горении табака. Повторю, она небезопасна, но для совершеннолетних курильщиков может стать менее вредной альтернативой. Я думаю, что главное здесь в том, что компания Philip Morris прошла процесс утверждения у регулятора, потратив на это годы и миллионы долларов, продемонстрировав, что новые табачные продукты могут быть одобрены, и это необходимо для защиты здоровья общества».

ГОСТ на вейп?

Одна из главных проблем рынка новых средств доставки никотина — то, что не существует технического регулирования подобной продукции, аналогичного регулированию рынков табака и алкоголя. Системы регулирования нет ни в США, ни в России.

Вот мнение заместителя директора ВНИИТТИ по научной работе и инновациям Евгении Гнучих: «Для защиты потребителей необходима разработка и внедрение полноценной системы государственного технического регулирования никотиносодержащей продукции.

В этой связи, учитывая международный опыт регулирования никотиносодержащей продукции, ВНИИТТИ предлагает разработать и установить в рамках Евразийского экономического союза законодательное техническое регулирование никотиносодержащей продукции как отдельной категории продукции, которая может нести потенциальный риск для здоровья потребителей, но в то же время принципиально отличаться от традиционной табачной продукции.

В 2017–2018 годах институтом разработаны национальные стандарты ГОСТ Р 57458–2017 "Табак нагреваемый. Общие технические условия" и ГОСТ Р 58109–2018 "Жидкости для электронных систем доставки никотина. Общие технические условия", которые содержат требования к продукции. Стандарты содержат требования к сырью, продукции, упаковке, маркировке и являются добровольными к применению, так как обязательных требований для данной продукции пока не существует. Необходимо далее проводить разработку методов определения различных веществ, присутствующих в аэрозоле никотиносодержащей продукции. Такая работа проводится на международном уровне и нашим институтом в том числе».