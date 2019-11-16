Израиль наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израиль наносит удары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС («Исламское движение сопротивления») в секторе Газа, сообщается в Twitter израильской армии обороны. До этого сообщалось, что две ракеты были выпущены из Сектора Газа в направлении израильского города Беэр-Шева, однако были перехвачены системой ПВО «Железный купол».

«В настоящее время мы наносим удары по объектам террористической инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа»,— говорится в сообщении. О том, какие именно объекты подвергаются атаке, в сообщении не уточняется.

Напомним, обострение конфликта на границах сектора Газа началось в ночь на вторник после ликвидации Израилем командира «Исламского джихада» Бахи Абу аль-Ата. Власти Газы сообщили о гибели более 30 палестинцев, информации о погибших в Израиле не поступало. 14 ноября AFP сообщило о достижении сторонами конфликта соглашения о прекращении огня, но уже в ночь на пятницу ЦАХАЛ перехватил выпущенные из сектора Газа по южной территории Израиля ракеты. Накануне Израиль возобновил обстрелы сектора Газа.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Израиль отстрелялся компромиссом».