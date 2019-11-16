Моралес считает, что США хотели вывезти его в тюрьму Гуантанамо

Бывший президент Боливии Эво Моралес сообщил, что США предлагали самолет для его транспортировки из государства. По мнению господина Моралеса, американская сторона намеревалась таким образом доставить его в тюрьму в Гуантанамо.

Ранее господин Моралес заявил, что его отставка была вызвана переворотом, который он назвал «политическим и экономическим заговором», исходящим от США.

«Соединенные Штаты позвонили министру иностранных дел (Боливии), чтобы предложить отправить нам самолет, чтобы доставить нас туда, куда мы хотели. Я был уверен, что это будет Гуантанамо»,— сказал господин Моралес в интервью Reuters.

Напомним, 10 ноября после протестов в Боливии президент страны Эво Моралес подал в отставку. Вооруженные силы Боливии требовали ухода президента, чтобы обеспечить стабильность в стране. Обязанности временного руководителя возложила на себя вице-спикер сената Жанин Аньес. Россия признала ее и. о. президента Боливии.

Об отставке Эво Моралеса читайте в материале “Ъ” «Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах».