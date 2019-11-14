Моралес назвал переворот заговором, исходящим от США

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что его отставка была вызвана переворотом, который он назвал «политическим и экономическим заговором», исходящим от США. Господин Моралес осудил признание Вашингтоном нового «фактического правительства» южноамериканской страны, которое сформировалось после его отъезда, передает Reuters.

Ранее Эво Моралес покинул Боливию и отправился в Мексику, где ему предоставили убежище. 10 ноября он ушел в отставку на фоне протестов в стране, которые начались после итогов президентских выборов, на которых он победил своего основного соперника Карлоса Месу.

Ухода господина Моралеса потребовали вооруженные силы. Полномочия по управлению страной, согласно законодательству, перешли к второму заместителю председателя Сената Жанин Аньес.

Об отставке читайте в материале “Ъ” «Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах».