Независимая комиссия обвинила РУСАДА в махинациях при допинговом расследовании в Чувашии

Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) прибегали к махинациям при получении свидетельских показаний во время расследования допингового скандала в Чувашии, сообщил ТАСС со ссылкой на доклад независимой комиссии. В нем отмечено, что подобные нарушения могут быть в других делах, расследуемых РУСАДА.

«Утверждения руководства Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о молодой и честолюбивой команде единомышленников, приверженных борьбе за чистый спорт,— не более чем красивые слова»,— говорится в отчете. Независимая комиссия выразила надежду, что у руководства РУСАДА «хватит сил и мужества признать допущенные ошибки и вычислить “оборотней” в своей организации».

В докладе основная вина за нарушение антидопинговых правил возлагается на врачей, использовавших запрещенный метод при медицинском сопровождении чувашских спортсменов. Медики внутривенно делали им вливания, объем которых превышал разрешенный предел.

Ранее девять российских спортсменов подали иск к гендиректору РУСАДА Юрию Ганусу. Поводом стало его интервью изданию L`Equipe, в котором он призвал к смене руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), а также заявил, что некоторым спортсменам из Чувашии проводились неразрешенные переливания крови под прикрытием властей региона. Кроме того, по словам Юрия Гануса, прокуратура начала проверку действий РУСАДА и Международной федерации легкой атлетики (IAAF) на предмет нарушений в расследовании дела легкоатлета Данила Лысенко, уличенного в предоставлении поддельной медицинской справки.

Подробнее — в материале “Ъ” «РУСАДА позвали в суд и прокуратуру».