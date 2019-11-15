Экс-глава НИИТО Михаил Садовой переведен из СИЗО в колонию

Как стало известно “Ъ-Сибирь”, бывший директор новосибирского Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Минздрава России Михаил Садовой, осужденный за махинации на сумму свыше 10 млн руб., переведен из СИЗО в исправительную колонию №3. Первые несколько дней он проведет в карантинном помещении. Связаться с адвокатом Михаила Садового не удалось.

ИК №3 находится на улице Звездная в Первомайском районе Новосибирска. Это колония общего режима для заключенных, впервые отбывающих наказание. Как рассказали в региональном ГУФСИН, в исправительном учреждении содержатся более 1 тыс. человек. Здесь арестанты занимаются дерево- и металлообработкой, изготовлением моющих средств, продуктов питания, напитков, в том числе грушевого яблочного соков. В колонии расположены вечерняя школа и профтехучилище. Среди заключенных ИК-3 были известные новосибирские бизнесмены Евгений Грибов и Юрий Глазычев.

В июне 2019 года Центральный райсуд признал Михаила Садового виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Согласно материалам новосибирского УФСБ, которые легли в основу дела, обвиняемый выписал подчиненным премиальные, значительную часть которых потребовал вернуть якобы на нужды клиники. В общей сложности сотрудники института возвратили более 10,7 млн руб., которые, по данным силовиков, были похищены Михаилом Садовым и консультантом по вопросам стратегического развития НИИТО Сергеем Поскочиным, объявленным в международный розыск. Суд назначил Михаилу Садовому три года колонии, в дальнейшем облсуд снизил срок заключение до двух с половиной лет. Из СИЗО экс-глава института подал прошение об условно-досрочном освобождении, которое находится в стадии рассмотрения.

Одновременно Михаил Садовой находится под следствием по делу о хищениях при госзакупках в НИИТО, размер установленного ущерба, по данным следствия, превышает 500 млн руб.

О том, почему экс-глава института подал документы на УДО, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «НИИТО чтобы досрочно»

Константин Воронов