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Porsche разработает для 718 Boxster и 718 Cayman новую электроплатформу

Компания Porsche разработает для электрических версий 718 Boxster и 718 Cayman новую платформу, сообщает Car.

По данным издания, речь идет о новом алюминиевом шасси, созданном с прицелом именно на электрическую силовую установку. Ожидается, что спорткары получат два электродвигателя суммарной мощностью не менее 400 л.с., версии с задним и полным приводом. Не исключено, что в разработке электрических спорткаров Porsche поможет хорватская компания Rimac, инвестором которой является немецкий автопроизводитель.

Ожидается, что электрические спорткары появятся на рынке не раньше 2023 года — после седана Porsche Taycan, представленного в 2019 году, универсала Porsche Taycan Cross Turismo и электрической версии кроссовера Porsche Macan.

Напомним, ранее в Porsche заявили, что наряду с электрическими версиями в линейке 718 Cayman и 718 Boxster сохранятся и модификации с бензиновыми четырех- и шестицилиндровыми моторами.

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