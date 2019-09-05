Porsche готовит электрические спорткары

Компания Porsche в ближайшие годы выпустит электрические версии спорткаров 718 Cayman и 718 Boxster, сообщает Autocar со ссылкой на главного финансового директора немецкого автопроизводителя Лутца Меске.

По словам господина Меске, модели не получат гибридных модификаций, а сразу станут электромобилями. Для этого Porsche разработает новую платформу, которую марка станет использовать в спорткарах с электромоторами.

При этом топ-менеджер Porsche подчеркнул, что наряду с электрическими версиями в линейке 718 Cayman и 718 Boxster сохранятся и модификации с бензиновыми четырех- и шестицилиндровыми моторами.

Ожидается, что электрические спорткары появятся на рынке не раньше 2022 года — после старта седана Porsche Taycan, представленного в 2019 году, универсала Porsche Taycan Cross Turismo и электрической версии кроссовера Porsche Macan.